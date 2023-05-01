Ректор Университета Хаджеттепе: Союз Азербайджана и Турции – пример для мира

"Нерушимый союз Азербайджана и Турции, созданный на основе принципов создателя Турции Гази Мустафы Кемаля Ататюрка и сыгравшего неоценимую роль в развитии Азербайджанского государства Гейдара Алиева, является примером для мира".

"Нерушимый союз Азербайджана и Турции, созданный на основе принципов создателя Турции Гази Мустафы Кемаля Ататюрка и сыгравшего неоценимую роль в развитии Азербайджанского государства Гейдара Алиева, является примером для мира".

Об этом анкаринскому бюро Report сообщил ректор Университета Хаджеттепе, профессор Мехмет Джахит Гюран.

Напомнив высказывания Ататюрка "Радость Азербайджана – наша радость, его печаль – наша печаль" и Гейдара Алиева "Одна нация, два государства", ректор отметил, что придерживающиеся этого принципа Азербайджан и Турция создали фундамент для тюркского единства.

"Путь, заложенный лидерами Турции и Азербайджана, привел к созданию такого могущественного союза, как Организация тюркских государств. Все это стало результатом дальновидной политики таких редких личностей, как Ататюрк и Гейдар Алиев", - заявил Мехмет Джахит Гюран.

Ректор напомнил, что Гейдар Алиев высоко оценивал освобождение Баку от оккупации Кавказской исламской армией под командованием Нуру паши в 1918 году: "Покойный Гейдар Алиев особо подчеркивал этот период в своих выступлениях. Он говорил: "Избавление Азербайджана от агрессии дашнаков осталось в памяти каждого азербайджанца. Азербайджанский народ никогда не забудет помощь, оказанную турецким народом в тот трудный период". И это очень важное послание для сегодняшнего поколения.

Гейдар Алиев всю жизнь боролся ради развития Азербайджана, фундамент которого был заложен в 1918 году. Он наладил эффективное сотрудничество с Турцией на политической арене, а также в вопросе стратегии и командования в военной сфере, в соответствии с безопасностью, политическими, экономическими, культурными и социальными интересам государства старался создать атмосферу дружбы в отношениях с зарубежными станами. Я верю, что память таких важных для государств редких личностей, как Гейдар Алиев, будет почитаться всегда".