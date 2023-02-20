Ректор университета Аданы: Первую поддержку Турция получила от братского Азербайджана

"И в сложные, и в радостные моменты Азербайджан всегда первым оказывал Турции поддержку. В эти печальные дни мы снова чувствуем братскую поддержку и благодарим за это весь азербайджанский народ во главе с президентом Ильхамом Алиевым”.

"И в сложные, и в радостные моменты Азербайджан всегда первым оказывал Турции поддержку. В эти печальные дни мы снова чувствуем братскую поддержку и благодарим за это весь азербайджанский народ во главе с президентом Ильхамом Алиевым”.

Об этом сотруднику Report сообщил ректор Университета Адыяман, профессор Мехмет Тургут.

Ректор сказал, что азербайджанский народ также переживает за пострадавших при землетрясении, как и 85 млн жителей Турции.

Отметив, что в настоящее время Турция получает поддержку почти от большинства стран мира, ректор поблагодарил всех за такую гуманистическую позицию.