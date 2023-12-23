Ректор Сеченовского Университета поздравил президента Азербайджана

Ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Петр Глыбочко направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в поздравлении говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдарович!
От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения!
Профессиональный политик и преданный своему Отечеству человек, Вы пользуетесь высоким авторитетом среди своих соотечественников и за рубежом.
Под Вашим руководством Азербайджан добился впечатляющих успехов в экономической и социальной сферах и уверенно смотрит в будущее.
Желаю процветания Вашей прекрасной стране, а Вам лично - крепкого здоровья и семейного благополучия".