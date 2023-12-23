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Ректор Сеченовского Университета поздравил президента Азербайджана

Ректор Сеченовского Университета поздравил президента Азербайджана Ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Петр Глыбочко направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
23 декабря 2023 г. 11:46
Ректор Сеченовского Университета поздравил президента Азербайджана

Ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Петр Глыбочко направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения!

Профессиональный политик и преданный своему Отечеству человек, Вы пользуетесь высоким авторитетом среди своих соотечественников и за рубежом.

Под Вашим руководством Азербайджан добился впечатляющих успехов в экономической и социальной сферах и уверенно смотрит в будущее.

Желаю процветания Вашей прекрасной стране, а Вам лично - крепкого здоровья и семейного благополучия".

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Версия на азербайджанском языке Moskva Dövlət Tibb Universitetinin rektoru Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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