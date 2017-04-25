Ректор дипломатической академии МИД России: Мы уважаем Азербайджан, как независимого и суверенного партнера

© Report.az

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ "Нет ни одного вопроса, который разделил бы Россию и Азербайджан".

Об этом Report заявил ректор дипломатической академии МИД России Евгений Бажанов.

"Азербайджан – наш стратегический партнер, в чем нет сомнений. У нас тесные исторические, культурные, экономические, политические связи. Это есть, было и будет оставаться таковым", - заявил Е.Бажанов.

Ректор подчеркнул, что Россия уважает Азербайджан, как независимого и суверенного партнера, и то же видит в отношении себя.

Говоря об урегулировании нагорно-карабахского конфликта, Е.Бажанов отметил, что Россия поддерживает связи с обеими сторонами конфликта.

"В Москве есть и та, и другая диаспоры, со всеми мы дружим. Считаю, что необходимо приложить усилия для урегулирования конфликта, но тут все зависит от самих конфликтующих сторон", - добавил ректор дипакадемии.