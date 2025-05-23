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Ректор Первого Московского государственного медицинского университета поздравил Мехрибан Алиеву

Ректор Первого Московского государственного медицинского университета поздравил Мехрибан Алиеву Ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Петр Глыбочко направил поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю 28 Мая - Дня Независимости.
Внешняя политика
23 мая 2025 г. 15:37
Ректор Первого Московского государственного медицинского университета поздравил Мехрибан Алиеву

Ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Петр Глыбочко направил поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Глубокоуважаемая госпожа Первый вице-президент Мехрибан ханым!

Позвольте заверить Вас в своем глубоком уважении и от имени коллектива Сеченовского университета, а также от себя лично поздравить Вас и народ Азербайджанской Республики с Днем независимости.

Ваша масштабная деятельность на благо народа Азербайджана, глубокая приверженность гуманитарным ценностям и выдающийся вклад в развитие здравоохранения, образования и культуры снискали искреннее уважение на международной арене.

Под Вашим руководством реализуются важнейшие социальные инициативы, укрепляющие духовный потенциал страны. Особенно хотелось бы отметить Ваш значительный вклад в развитие медицинской науки и практики, а также поддержку программ, направленных на укрепление здоровья граждан.

Примите наилучшие пожелания крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в Вашей высокой миссии. Пусть Азербайджан и впредь достигает новых вершин под знаком мира и прогресса".

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Версия на английском языке Sechenov University rector extends Independence Day greetings to Mehriban Aliyeva
Версия на азербайджанском языке Birinci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin rektoru Mehriban Əliyevanı təbrik edib

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