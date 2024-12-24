Ректор МГЛУ: Без Физули невозможно представить культурный код азербайджанской нации

В Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) состоялась Международная научно-практическая конференция, посвященная 530-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя Мухаммеда Физули.

В Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) состоялась Международная научно-практическая конференция, посвященная 530-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя Мухаммеда Физули.

Как сообщает российское бюро Report, организаторами мероприятия выступили МГЛУ и РОО «Национально-культурная автономия азербайджанцев Москвы».

В рамках конференции была организована тематическая выставка и продемонстрирован видеоролик, рассказывающий о жизни и творчестве великого поэта.

Перед началом мероприятия участники поздравили президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

Открывая конференцию, ректор МГЛУ Ирина Краева поблагодарила посольство Азербайджана в России, российское представительство Фонда Гейдара Алиева и Исполнительный комитет СНГ за поддержку в организации мероприятия. И.Краева зачитала приветственное письмо ректора Бакинского славянского университета Анара Нагиева.

Ректор МГЛУ своем выступлении отметила, что сегодняшняя конференция организована в рамках проекта «Гении мира», рассказывающего о людях, которые внесли неоценимый вклад в мировую культуру.

"Без Физули невозможно представить азербайджанский язык и, я бы сказала, культурный код нации. Именно благодаря Физули азербайджанцы стали такими неисправимыми романтиками. Его поэма «Лейли и Меджнун» стала бесценным сокровищем, которое Физули оставил на вечную память о себе", - сказала И.Краева.

Ректор МГЛУ подчеркнула, что возглавляемый ею вуз на протяжении многих лет сотрудничает с азербайджанскими университетами и ведет активную работу по изучению и продвижению не только азербайджанского языка, но и культуры, традиции дружбы между двумя народами.

Советник посольства Азербайджана в России Юсиф Везиров передал приветственные слова азербайджанского посла в РФ Рахмана Мустафаева.

Председатель Совета национально-культурной автономии азербайджанцев Москвы Бахтияр Гасанов рассказал о роли и назначении творчества Физули в жизни азербайджанского народа. Глава диаспорской организации также отметил ведущую роль МГЛУ в укреплении дружеских отношений между Азербайджаном и Россией. Он вручил почетному профессору МГЛУ, первому руководителю Центра азербайджанского языка и культуры при вузе Белле Мусаевой благодарность от имени азербайджанцев Москвы.

Член-корреспондент Российской академии образования, доктор социологических наук Вагиф Байрамов отметил, что конференции такого уровня помогают нашим странам не только укрепить межнациональные связи, но и углубить культурное взаимодействие.

Модераторами конференции являлись заместитель председателя Совета национально-культурной автономии азербайджанцев Москвы Гашим Алиев и директор Проектного офиса международного сотрудничества МГЛУ Ольга Егорова.

С докладами о творчестве великого поэта и мыслителя Физули выступили профессор МГИМО МИД РФ Абузар Багиров, профессор Бакинского славянского университета Белла Мусаева, доктор философских наук, профессор Таймураз Караев, директор Института международных отношений и социально-политических наук МГЛУ Дмитрий Беляков и др. в исполнении студентов II курса переводческого факультета МГЛУ прозвучали газели и рубаи Мухаммеда Физули.