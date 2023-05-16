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Ректор МГИМО: Память о Гейдаре Алиеве мы свято храним в наших сердцах

Ректор МГИМО: Память о Гейдаре Алиеве мы свято храним в наших сердцах Очень радует, что в России большое количество школ и институтов по собственной инициативе отмечают 100-летие Гейдара Алиева.
Внешняя политика
16 мая 2023 г. 14:53
Ректор МГИМО: Память о Гейдаре Алиеве мы свято храним в наших сердцах

Очень радует, что в России большое количество школ и институтов по собственной инициативе отмечают 100-летие Гейдара Алиева.

Как передает российское бюро Report, об этом заявил ректор МГИМО, академик Анатолий Торкунов.

"Я очень хорошо помню Гейдара Алиевича, когда он работал в руководстве СССР. Дело в том, что он очень помог МГИМО в то время. Гейдар Алиев знал, что у нас растет число иностранцев – почти четверть всех обучающихся, – но не хватало профессорско-преподавательского состава, стипендий. Он тогда на уровне правительства оказал нам огромное содействие в решении всех этих проблем. Мы всегда с благодарностью о нем говорим.

Меня очень радует, что в России большое количество школ, институтов по собственной инициативе отмечают 100-летие Гейдара Алиева. Это говорит о памяти, которую оставил Гейдар Алиев не только в Азербайджане, но и в России. Память о нашем почетном докторе мы свято храним и будем всегда хранить в наших сердцах", - заявил Торкунов.

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Версия на азербайджанском языке MDBMİ rektoru: “Heydər Əliyevin xatirəsi qəlbimizdə daim yaşayacaq”
Версия на английском языке MGIMO rector: We keep memory of Heydar Aliyev sacred in our hearts

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