Ректор МГИМО: К конфликтам в мире стали привыкать

Важнейшим элементом современного миропорядка являются автономные субрегиональные системы, за контроль над которыми конкурируют мировые державы.

Как передает Report, об этом заявил ректор МГИМО, академик Анатолий Торкунов в ходе лекции в университете ADA.

"Подобными субрегиональными системами являются Южная и Юго-Восточная Азия, Южный Кавказ, Африка", - заявил А.Торкунов.

По его словам, на сегодняшний день никто из центров не смог создать полный контроль над субрегиональными системами.

"Вряд ли мы в будущем увидим гегемонию одного из центров", - добавил ректор.

Рассказывая о конфликтах в различных точках мира, А.Торкунов подчеркнул, что наблюдается тенденция привыкания к ним. "Внешние игроки выступает против разрастания и эскалации конфликтов, так как степень автономии ряда регионов мира, где происходят конфликты, выросла", - сказал он.

Академик отметил, что современный мировой игрок "похож скорее не на футбольного игрока, который забивает голы, а на жонглера, который вращает множеством шаров, и чем больше страна, тем быстрее и большим количеством шаров он может вращать". Таким методом мировые державы стараются держать множество внешних вопросов под своим контролем.

Он также указал, что сегодняшние разнообразные дискуссионные площадки и клубы для мировых стран, такие как G7, уже не работают: "Да, определенную пользу в плане экономики они приносят, но влияние на международную политику очень слабое", - сказал ректор МГИМО.

Академик высказал мнение, что будущее мира за искусственным интеллектом (ИИ), транспортом и технологиями, связанные с ним.

"Эпоха ИИ – это огромный бонус и преимущество в конкурентной технологической среде, а также фактор в торговых войнах", - сказал он.

А.Торкунов отметил, что в Азербайджане очень хорошо понимают важность сферы логистики.

"В перспективе большую роль будут играть высокоширотные коридоры, за которые будут вестись борьба и вокруг которых будут выстраиваться коалиции", - сказал академик.