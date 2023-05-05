Ректор Академии госуправления: Гейдар Алиев придавал особую значимость развитию человеческого капитала

Общенациональный лидер Гейдар Алиев придавал особую значимость развитию человеческого капитала и его вкладу в экономику страны.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев придавал особую значимость развитию человеческого капитала и его вкладу в экономику страны.

Как сообщает Report, об этом ректор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики Урхан Алекперов заявил на конференции "Внешнеполитические приоритеты общенационального лидера Гейдара Алиева", открывшейся сегодня в Баку.

“Успешная внешняя политика способствует положительному имиджу и росту престижа нашей страны на международной арене. После завершения Второй карабахской войны и восстановления территориальной целостности страны, началась новая эра развития Азербайджана. Одним из приоритетных направлений стало инклюзивное развитие. Исходя из этого, можно добавить, что Гейдар Алиев придавал особую значимость развитию человеческого капитала и его вкладу в экономику страны”,- заявил ректор.

Он отметил, что Гейдар Алиев, будучи дальновидным политиком, предвидел всю важность инклюзивного развития, и потому показатели инклюзивного развития Азербайджана сегодня достаточно высоки и продолжают расти благодаря политике президента Ильхама Алиева.

Ректор также добавил, что Азербайджан - первая страна в мире, которая внедрила предмет об инклюзивном развитии на уровне бакалавриата, магистратуры и докторантуры в мае 2015 года.

“Сейчас в Азербайджане используются новейшие подходы и инновационные технологии государственного управления для достижения ЦУР и формирования инклюзивного общества”,- сказал Урхан Алекперов.