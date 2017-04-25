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    Ректор дипакадемии МИД России: США хотят навязать собственную модель государства странам СНГ

    Евгений Бажанов выступил с лекций в Университете АДА© Report.az

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ США хотят навязать собственную модель государства в России и в странах СНГ.

    Как сообщает Report, об этом заявил ректор Дипломатической академии МИД России Евгений Бажанов в Университете АДА в ходе лекции "Факторы международных отношений: исторические события и перспективы".

    "Политика России - независимая, мультивекторная. Мы хотим сотрудничать со всеми странами, в том числе и Азербайджаном. Мы хотим нормализовать отношения с Европой, так как мы часть европейской цивилизации", - заявил Е.Бажанов, добавив, что Россия выступает против однополярного мира.

    По его словам, мир изменился, в регионах появились державы, регионы стали соперничать друг с другом.

    "Глобализация, инициатором который были США, как показывается в мире - прогрессивный и положительный процесс. Но США хотят быть судьей и управлять процессом глобализации, против чего выступает Россия. США хотят навязать свою модель государственного устройства и свою модель рыночной экономики России и странам СНГ", - подчеркнул Е.Бажанов.

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