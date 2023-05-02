Ректор ADA: Усилия международного сообщества по нормализации отношений между Баку и Ереваном высоко оцениваются

Усилия международного сообщества, в том числе Европейского союза, по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией высоко оцениваются.

Усилия международного сообщества, в том числе Европейского союза, по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией высоко оцениваются.

Как сообщает Report, об этом ректор Университета ADA Хафиз Пашаев заявил, отвечая на вопросы участников международной конференции "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященной 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

Он добавил, что Баку и Ереван предпринимают попытки для нормализации отношений, и усилия международного сообщества в этом направлении также приветствуются: "Накануне состоялись трехсторонние переговоры в Вашингтоне, а сегодня в Брюсселе состоится очередное заседание диалога высокого уровня, где на повестке дня, помимо энергетического диалога, будут и эти вопросы".

Комментируя ситуацию в Украине, Х. Пашаев заявил, что позиция Азербайджана ясна и понятна: "Азербайджан всегда держит в приоритете территориальную целостность и суверенитет стран, в том числе и Украины".