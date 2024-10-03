Ректор: 15-летний путь оказался очень плодотворным для ОТГ

15-летний путь оказался очень плодотворным для Организации тюркских государств.

15-летний путь оказался очень плодотворным для Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом журналистам сказал ректор Нахчыванского государственного университета (НГУ) Эльбрус Исаев по итогам мероприятия на тему "Организация тюркских государств к 15-летию Нахчыванского договора".

Он отметил, что подписание данного соглашения в Нахчыване под руководством президента Ильхама Алиева стало историческим событием.

По словам ректора, Нахчыван всегда находился в центре внимания тюркского мира.

"Неслучайно Нахчыван называют воротами тюркского мира. Он всегда привлекал интерес своим геостратегическим значением. Великий лидер Гейдар Алиев всегда придавал особое значение позиции Нахчывана", - сказал он.

Напомним, что в этот день, 15 лет назад, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция подписали Нахчыванское соглашение, которое стало учредительным документом Тюркского совета. 30 апреля 2018 года Узбекистан официально стал полноправным членом Совета, в том же году статус государства-наблюдателя получила Венгрия. 12 ноября 2021 года Тюркский совет был переименован в Организацию тюркских государств. На этом же саммите в члены ОТГ в статусе наблюдателя был принят Туркменистан.