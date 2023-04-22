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Рэйчел Авраам: Израиль всегда стремился к позитивным отношениям с тюркскими странами

Рэйчел Авраам: Израиль всегда стремился к позитивным отношениям с тюркскими странами Израиль всегда стремился к позитивным отношениям с другими тюркскими странами, включая Азербайджан.
Внешняя политика
22 апреля 2023 г. 12:50
Рэйчел Авраам: Израиль всегда стремился к позитивным отношениям с тюркскими странами

Израиль всегда стремился к позитивным отношениям с другими тюркскими странами, включая Азербайджан.

Об этом Report заявила редактор израильского Центра экономического мира, политический аналитик Рэйчел Авраам.

Она отметила, что это стремление стало реальностью, поскольку у Израиля прекрасные отношения с Азербайджаном, Узбекистаном, а теперь и с Туркменистаном. Важным фактом является также примирение Израиля с Турцией.

"Открытие посольства Израиля в Туркменистане, является еще одним признаком укрепления отношений между Израилем и другими тюркскими странами", - сказала она.

По словам Р.Авраам, после открытия посольства Азербайджана в Тель-Авиве ожидается активное сотрудничество между странами в различных областях, включая экономику, энергетику, туризм, образование, культуру и др.

Также, по мнению эксперта, Азербайджан и Израиль будут сотрудничать в области безопасности на беспрецедентном уровне, чтобы противостоять любым угрозам.

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Версия на азербайджанском языке Reyçel Avraham: “İsrail hər zaman türk dövlətləri ilə müsbət münasibətlərə can atıb”
Версия на английском языке Rachel Avraham: Israel always sought positive relations with Turkic countries

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