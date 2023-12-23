Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции поздравил Ильхама Алиева

Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья и счастья.

Мы – компания BP гордимся тем, что являемся оператором энергетических проектов мирового масштаба в Азербайджане. Реализация этих стратегических энергетических проектов стала возможной благодаря Вашему руководству и постоянной поддержке.

Мы рады нашему плодотворному сотрудничеству с правительством Азербайджана и SOCAR и уверены, что это стратегическое партнерство будет продолжаться долгие годы.

Пользуясь этой приятной возможностью, также поздравляю Вас и азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом. Желаю Вам, Вашим близким и азербайджанскому народу в новом году процветания, мира и благополучия".