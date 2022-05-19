Региональный офис ИСЕСКО откроется в Баку

Региональный офис Исламской организации по вопросам науки, образования и культуры (ИСЕСКО) откроется в Баку.

Региональный офис Исламской организации по вопросам науки, образования и культуры (ИСЕСКО) откроется в Баку.

Как передает Report, об этом Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик заявил журналистам в Шуше.

"Открытие в Азербайджане регионального офиса изначально будет в Баку", - заявил аль-Малик.

Гендиректор отметил, что ранее посещал освобожденные территории Азербайджана и смог увидеть как все меняется с началом активного строительства дорог, создания аэропортов и других объектов инфраструктуры.

Отметим, что вопрос открытия офиса ИСЕСКО в Азербайджане обсуждался на встрече гендиректора организации с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.