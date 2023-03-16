О нас

Региональный координатор UN Women: Азербайджан поддерживает повестку гендерного равенства

Региональный координатор UN Women: Азербайджан поддерживает повестку гендерного равенства Азербайджан поддерживает повестку гендерного равенства, а также высоко оценивает роль женщин в миростроительстве.
Внешняя политика
16 марта 2023 г. 14:40
Региональный координатор UN Women: Азербайджан поддерживает повестку гендерного равенства

Азербайджан поддерживает повестку гендерного равенства, а также высоко оценивает роль женщин в миростроительстве.

Как передает Report, об этом региональный координатор UN Women Каори Ишикава (Kaori Ishikawa) заявила в Агдаме в ходе ежегодных стратегических консультаций высокого уровня между правительством Азербайджана и местными представительствами ООН.

По ее словам, вопрос гендерного равенства является приоритетом для Азербайджана во многих областях.

К.Ишикава отметила, что ООН имеет много инициатив, связанных с активностью женщин.

"В этом году 21 азербайджанская компания присоединилась к Глобальному договору ООН [Global Compact - проект ООН, направленный на поощрение социальной ответственности бизнеса]", - сказала Ишикава, добавив, что ООН поддерживает такие инициативы Азербайджана во имя инклюзивности и устойчивого развития.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “UN Women”in regional əlaqələndiricisi: “Azərbaycan gender bərabərliyi ilə bağlı gündəmi dəstəkləyir”
Версия на английском языке UN Women Regional Coordinator: Azerbaijan supports gender equality agenda

Самое важное

Два человека погибли при подрыве на мине в Агдаме
Два человека погибли при подрыве на мине в Агдаме
16 марта 2023 г. 15:09
Ильхам Алиев: стихийное бедствие в Турции глубоко потрясло азербайджанский народ
Ильхам Алиев: стихийное бедствие в Турции глубоко потрясло азербайджанский народ
15 марта 2023 г. 23:42
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с Реджепом Тайипом Эрдоганом
ФотоСостоялась встреча президента Ильхама Алиева с Реджепом Тайипом Эрдоганом
15 марта 2023 г. 23:22
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию
15 марта 2023 г. 20:26
Состоялась встреча президента Азербайджана с руководителями ведущих компаний Германии
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана с руководителями ведущих компаний Германии
15 марта 2023 г. 19:12
Таха Айхан: Для борьбы с исламофобией необходимо организовать межобщественный диалог
Таха Айхан: Для борьбы с исламофобией необходимо организовать межобщественный диалог
15 марта 2023 г. 13:30
Управление мусульман Кавказа обнародовало календарь месяца Рамазан
Управление мусульман Кавказа обнародовало календарь месяца Рамазан
15 марта 2023 г. 13:28
Президент Азербайджана: Мирный договор с Арменией может быть подписан на основе пяти принципов
Президент Азербайджана: Мирный договор с Арменией может быть подписан на основе пяти принципов
14 марта 2023 г. 20:57
Президент: Сделаем все возможное для мирного урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией
Президент: Сделаем все возможное для мирного урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией
14 марта 2023 г. 20:43
Президент Ильхам Алиев: У нас есть план превратить Нахчыван в зону зеленой энергии
Президент Ильхам Алиев: У нас есть план превратить Нахчыван в зону зеленой энергии
14 марта 2023 г. 11:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi