Региональный координатор UN Women: Азербайджан поддерживает повестку гендерного равенства

Азербайджан поддерживает повестку гендерного равенства, а также высоко оценивает роль женщин в миростроительстве.

Азербайджан поддерживает повестку гендерного равенства, а также высоко оценивает роль женщин в миростроительстве.

Как передает Report, об этом региональный координатор UN Women Каори Ишикава (Kaori Ishikawa) заявила в Агдаме в ходе ежегодных стратегических консультаций высокого уровня между правительством Азербайджана и местными представительствами ООН.

По ее словам, вопрос гендерного равенства является приоритетом для Азербайджана во многих областях.

К.Ишикава отметила, что ООН имеет много инициатив, связанных с активностью женщин.

"В этом году 21 азербайджанская компания присоединилась к Глобальному договору ООН [Global Compact - проект ООН, направленный на поощрение социальной ответственности бизнеса]", - сказала Ишикава, добавив, что ООН поддерживает такие инициативы Азербайджана во имя инклюзивности и устойчивого развития.