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Региональный директор ВОЗ посетит Азербайджан осенью

Региональный директор ВОЗ посетит Азербайджан осенью Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге осенью посетит Азербайджан
Внешняя политика
10 июня 2021 г. 09:41
Региональный директор ВОЗ посетит Азербайджан осенью
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Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге посетит Азербайджан осенью.

Об этом Report заявили в отделе по связям с общественностью офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане.

Отмечается, что начата подготовка к визиту Х.Клюге в Баку, более точная дата и программа визита станут известны позднее.

Напомним, что ранее глава представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи на встрече с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым заявила о предстоящем визите директора Европейского регионального бюро ВОЗ в регион.

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Версия на английском языке WHO Regional Director for Europe to visit Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ÜST-ün regional direktoru Azərbaycana payızda gələcək

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