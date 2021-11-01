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Региональный директор UNDCO проведет встречи с официальными лицами Азербайджана

Региональный директор UNDCO проведет встречи с официальными лицами Азербайджана Региональный директор Управления ООН по координации деятельности в целях развития (UNDCO) по Европе и Центральной Азии Гви-Йоп Сон проведет онлайн встречи с официальными лицами Азербайджана
Внешняя политика
1 ноября 2021 г. 18:06
Региональный директор UNDCO проведет встречи с официальными лицами Азербайджана

Региональный директор Управления ООН по координации деятельности в целях развития (UNDCO) по Европе и Центральной Азии Гви-Йоп Сон (Gwi-Yeop Son) проведет онлайн встречи с официальными лицами Азербайджана.

Как передает Report, об этом она написала на своей странице в Twitter.

"На этой неделе я совершаю свою первую виртуальную миссию в Азербайджан. Я буду встречаться онлайн с официальными лицами, представителями гражданского общества и сотрудниками ООН. Я уже провела нескольких обсуждений с представителями агентств ООН и офиса резидента-координатора ООН", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке UNDCO regional direktoru Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşəcək

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