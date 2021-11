Региональный директор UNDCO проведет встречи с официальными лицами Азербайджана

Региональный директор Управления ООН по координации деятельности в целях развития (UNDCO) по Европе и Центральной Азии Гви-Йоп Сон (Gwi-Yeop Son) проведет онлайн встречи с официальными лицами Азербайджана.

Как передает Report, об этом она написала на своей странице в Twitter.

"На этой неделе я совершаю свою первую виртуальную миссию в Азербайджан. Я буду встречаться онлайн с официальными лицами, представителями гражданского общества и сотрудниками ООН. Я уже провела нескольких обсуждений с представителями агентств ООН и офиса резидента-координатора ООН", - сказала она.