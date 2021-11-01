Региональный директор UNDCO проведет встречи с официальными лицами Азербайджана
Региональный директор UNDCO проведет встречи с официальными лицами АзербайджанаРегиональный директор Управления ООН по координации деятельности в целях развития (UNDCO) по Европе и Центральной Азии Гви-Йоп Сон проведет онлайн встречи с официальными лицами Азербайджана
Региональный директор Управления ООН по координации деятельности в целях развития (UNDCO) по Европе и Центральной Азии Гви-Йоп Сон (Gwi-Yeop Son) проведет онлайн встречи с официальными лицами Азербайджана.
Как передает Report, об этом она написала на своей странице в Twitter.
"На этой неделе я совершаю свою первую виртуальную миссию в Азербайджан. Я буду встречаться онлайн с официальными лицами, представителями гражданского общества и сотрудниками ООН. Я уже провела нескольких обсуждений с представителями агентств ООН и офиса резидента-координатора ООН", - сказала она.
I’m making my first virtual mission to Azerbaijan this week. I’ll be meeting online with officials, civil society and UN staff. I started off with some excellent discussions with UN agency reps and the team from the UN Resident Coordinator’s Office. pic.twitter.com/ILM35N7HLK