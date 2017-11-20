Региональный директор ЮНИСЕФ: Усилия Азербайджана в вопросе получения образования детьми достойны похвалы

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Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Усилия Азербайджана в вопросе получения образования детьми достойны похвалы.

Как сообщает Report, об этом заявила Региональный директор ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Афшан Хан на лекции в Университете ADA.

"В Азербайджане на данный момент нет проблем с получением образования у детей. На данный момент свыше 95% детей в Азербайджане имеют доступ к образованию. В этом контексте усилия Азербайджане достойны похвалы," - заявила Хан.

По ее словам, существует также ряд сфер, в которых необходимо предпринять дополнительные шаги - это обеспечение детей правами и их защита, возможность доступа детей с ограниченными возможностями к получению образования, их скорейшая социализация и интеграция в общество.

"Решение данных проблем важно, так как Азербайджан уже решил ряд вопросов предотвращения и лечения инфекционных заболеваний и улучшил детское здравоохранение", - заявила А.Хан.

Она напомнила, что в начале 90-ых годов Азербайджан столкнулся с рядом вызовов, вызванным конфликтом, потоком беженцев и вынужденных переселенцев, среди которых были и дети.

"Усилия Азербайджана в вопросе детей значимы, однако необходимо продолжать работать на благо будущих поколений", - отметила региональный директор ЮНИСЕФ.

Она напомнила, что за последние 2-3 года в Европу из Сирии прибыло более миллиона беженцев, в Турции сейчас находятся 3,5 млн беженцев. Также около 800 тысяч мусульман-рохинджа бежали от конфликта в Бангладеш из Мьянмы. "В этом контексте мир хочет прекращения конфликтов, которые вызывают подобного рода миграционные потоки. Это политический и моральный выбор страны", - заявила А.Хан, подчеркнув, что "миграция не должна быть вынужденной, а прогнозируемой, чтобы человек смог защитить и себя и свою семью".

По ее словам, сегодняшние миграционные процессы связаны с тем, что на родине у людей отсутствуют возможности и доступ к должному образованию и здравоохранению.