Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву

24 декабря президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему новых успехов в деятельности во имя благосостояния и прогресса азербайджанского народа и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев особо отметили роль встреч, проведенных между главами государств, в развитии наших связей. Президенты выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между нашими странами будут успешно развиваться и впредь.