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Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву

Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву

24 декабря президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана. 

Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему новых успехов в деятельности во имя благосостояния и прогресса азербайджанского народа и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев особо отметили роль встреч, проведенных между главами государств, в развитии наших связей. Президенты выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между нашими странами будут успешно развиваться и впредь.

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