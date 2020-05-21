Реджеп Тайип Эрдоган направил письмо президенту Азербайджана

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Господин президент, дорогой брат.

От имени моего народа и от себя лично с самыми искренними чувствами поздравляю Ваше превосходительство и в Вашем лице весь народ Азербайджана по случаю национального праздника родного Азербайджана – Дня Республики.

На последнем заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня я с гордостью вновь стал свидетелем значительных успехов, достигнутых под Вашим решительным руководством Азербайджаном, который с момента восстановления независимости развивается день ото дня. Искренне верю, что Страна Огней, которая уверенно и мощно вступила в 102-й год истории Республики, будет продолжать предпринимать крупные шаги во всех областях.

Вызывает чувство большой радости наша взаимная воля к дальнейшему расширению наших совершенных стратегических связей в духе "Одна нация, два государства". Абсолютно убежден, что наши страны, чьи сердца бьются в унисон, будут и дальше демонстрировать братскую солидарность в национальных вопросах, вносить существенный вклад в обеспечение мира, процветания и стабильности в нашем регионе.

Пользуясь случаем, еще раз передаю Вашему превосходительству пожелания здоровья и счастья, дружественному и братскому народу Азербайджана – мира и процветания".