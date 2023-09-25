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Реджеп Тайип Эрдоган: Я с гордостью наблюдал за развитием, достигнутым Нахчываном

Реджеп Тайип Эрдоган: Я с гордостью наблюдал за развитием, достигнутым Нахчываном На этот раз мне очень приятно быть с Вами (президентом Ильхамом Алиевым - ред.) в Нахчыване, который соединяет Турцию с тюркским миром.
Внешняя политика
25 сентября 2023 г. 18:03
Реджеп Тайип Эрдоган: Я с гордостью наблюдал за развитием, достигнутым Нахчываном

На этот раз мне очень приятно быть с Вами (президентом Ильхамом Алиевым - ред.) в Нахчыване, который соединяет Турцию с тюркским миром.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 25 сентября во время заявления для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Со времени моего последнего визита в 2008 году я с гордостью наблюдаю за развитием, достигнутым Нахчываном. Сегодня, в год столетнего юбилея общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, сыгравшего огромную роль в достижении Нахчываном нынешнего уровня развития, я еще раз с уважением чту его память", - заявил глава турецкого государства.

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