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    Реджеп Тайип Эрдоган выразил президенту Азербайджана соболезнование

    Выражаю Вам и в Вашем лице всему азербайджанскому народу глубокие соболезнования, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву соболезнование.

    Как сообщает Report, в письме-соболезновании говорится, что он с чувством глубокой скорби встретил сообщение о повлекшем человеческие жертвы пожаре в жилом здании в Баку: "От имени своего народа и от себя лично выражаю Вам и в Вашем лице всему азербайджанскому народу глубокие соболезнования, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления.

    В случае необходимости Турция готова всячески поддержать Азербайджан в данном вопросе.

    Шлю Вам свой искренний привет".

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