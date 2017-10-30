Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ 30 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Амину Эрдоган в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов и другие официальные лица.