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    Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан

    В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ 30 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджанскую Республику.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Амину Эрдоган в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов и другие официальные лица.

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