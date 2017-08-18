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    Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Азербайджан

    Визит состоится 10-11 сентября

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит визит в Азербайджан.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, визит состоится 10-11 сентября.

    По информации, обнародована дата визитов в зарубежные страны главы государства в следующем месяце. Согласно информации, 21 августа турецкий лидер совершит визит в Иорданию, 8-10 сентября - в Казахстан, а 10-11 сентября - в Азербайджан.

    19-25 сентября Р. Т. Эрдоган для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН отправится в Нью-Йорк.

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