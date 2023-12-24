Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву

24 декабря президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Report, президент Турции поздравил главу нашего государства с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности, крепкого здоровья.
Президент Азербайджана поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.
Главы государств выразили уверенность в том, что дружеские и братские отношения между нашими странами и впредь будут всесторонне развиваться, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.