Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в государственной деятельности на благо и во имя прогресса азербайджанского народа, крепкого здоровья.

Глава государства выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.

Президенты выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между нашими странами будут успешно развиваться и впредь.