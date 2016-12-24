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    Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву

    Президенты выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между нашими странами будут успешно развиваться и впредь

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в государственной деятельности на благо и во имя прогресса азербайджанского народа, крепкого здоровья.

    Глава государства выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.

    Президенты выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между нашими странами будут успешно развиваться и впредь.

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