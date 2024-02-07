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Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву

Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву 7 февраля президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
7 февраля 2024 г. 21:47
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву

7 февраля президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Турции сердечно поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности во имя дальнейшего развития страны и на благо нашего народа. Реджеп Тайип Эрдоган еще раз подчеркнул, что Победа, одержанная Азербайджаном в Отечественной войне под руководством главы государства, полное восстановление нашего суверенитета имеют большое значение, в этом контексте передал поздравления и по случаю проведения президентских выборов в Азербайджане на территории всей страны.

Глава государства поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Президент Ильхам Алиев и президент Реджеп Тайип Эрдоган выразили уверенность в том, что азербайджано-турецкие дружеские, братские отношения и стратегическое союзничество и дальше будут развиваться и укрепляться во всех сферах, наши страны и народы и впредь будут идти плечом к плечу, руководствуясь принципом "Одна нация, два государства".

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

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Версия на английском языке Erdogan wishes Ilham Aliyev continued success in his presidential tenure
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan İlham Əliyevə prezidentlik fəaliyyətində yeni uğurlar arzulayıb

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