О нас
Report Georgia
Аудио новости

Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву

Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву Реджеп Тайип Эрдоган поздравил главу нашего государства с днем рождения
Внешняя политика
24 декабря 2020 г. 14:21
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
0 : 00
0 : 00

24 декабря президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Реджеп Тайип Эрдоган поздравил главу нашего государства с днем рождения, пожелал успехов во имя развития нашей страны и благополучия нашего народа, крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за оказанное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора главы государств выразили уверенность в дальнейшем развитии и укреплении дружественных и братских отношений Азербайджана и Турции во всех сферах.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Recep Tayyip Erdoğan phones Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Rəcəb Tayyib Ərdoğan İlham Əliyevə zəng edib

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
24 декабря 2020 г. 13:20
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
23 декабря 2020 г. 14:48
Эльман Рустамов: Разговоры о девальвации беспочвенны
Эльман Рустамов: Разговоры о девальвации беспочвенны
23 декабря 2020 г. 11:13
Ученый: Диагноз матовое стекло ошибочен
Ученый: Диагноз "матовое стекло" ошибочен
22 декабря 2020 г. 15:18
Дорожная полиция оштрафовала Госслужбу по вопросам имущества
Дорожная полиция оштрафовала Госслужбу по вопросам имущества
22 декабря 2020 г. 13:20
Названо время переселения жителей в Шушу
ФотоНазвано время переселения жителей в Шушу
21 декабря 2020 г. 16:03
В Агстафе торжественно открыли ресторан после решения об ужесточении карантина
В Агстафе торжественно открыли ресторан после решения об ужесточении карантина
19 декабря 2020 г. 17:57
Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу
Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу
17 декабря 2020 г. 11:56
Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане
Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане
17 декабря 2020 г. 10:39
Azercell оштрафован на 10 тысяч манатов
"Azercell" оштрафован на 10 тысяч манатов
15 декабря 2020 г. 12:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi