Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву

Реджеп Тайип Эрдоган поздравил главу нашего государства с днем рождения

24 декабря президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Реджеп Тайип Эрдоган поздравил главу нашего государства с днем рождения, пожелал успехов во имя развития нашей страны и благополучия нашего народа, крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за оказанное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора главы государств выразили уверенность в дальнейшем развитии и укреплении дружественных и братских отношений Азербайджана и Турции во всех сферах.