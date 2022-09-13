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Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву

Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
13 сентября 2022 г. 22:53
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву

13 сентября президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в ходе телефонного разговора Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил президенту Ильхаму Алиеву, родным и близким военнослужащих, ставших шехидами во время предотвращения широкомасштабной провокации, совершенной армянскими вооруженными силами на государственной границе, и азербайджанскому народу глубокое соболезнование.

Глава нашего государства поблагодарил за выраженное соболезнование.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что братская Турция всегда находится рядом с Азербайджаном, и подчеркнул солидарность наших стран.

Президент Ильхам Алиев констатировал, что братская Турция, как всегда, находится рядом с Азербайджаном, что и наша страна всегда и во всех вопросах находится рядом с Турцией.

Отметив, что наши Вооруженные силы отважно и с высоким профессионализмом предотвратили широкомасштабную военную провокацию Армении, что кровь наших шехидов не осталась неотомщенной, и мы отомстили за них, президент Ильхам Алиев заявил, что ответственность за эти широкомасштабные военные провокации ложится непосредственно на Армению.

В ходе беседы еще раз было подчеркнуто, что братские отношения и стратегическое союзничество между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах.

Главы государств провели обмен мнениями о дальнейших контактах.

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Версия на азербайджанском языке Rəcəb Tayyib Ərdoğan İlham Əliyevə zəng edib

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