Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву

13 сентября президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Report, в ходе телефонного разговора Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил президенту Ильхаму Алиеву, родным и близким военнослужащих, ставших шехидами во время предотвращения широкомасштабной провокации, совершенной армянскими вооруженными силами на государственной границе, и азербайджанскому народу глубокое соболезнование.
Глава нашего государства поблагодарил за выраженное соболезнование.
Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что братская Турция всегда находится рядом с Азербайджаном, и подчеркнул солидарность наших стран.
Президент Ильхам Алиев констатировал, что братская Турция, как всегда, находится рядом с Азербайджаном, что и наша страна всегда и во всех вопросах находится рядом с Турцией.
Отметив, что наши Вооруженные силы отважно и с высоким профессионализмом предотвратили широкомасштабную военную провокацию Армении, что кровь наших шехидов не осталась неотомщенной, и мы отомстили за них, президент Ильхам Алиев заявил, что ответственность за эти широкомасштабные военные провокации ложится непосредственно на Армению.
В ходе беседы еще раз было подчеркнуто, что братские отношения и стратегическое союзничество между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах.
Главы государств провели обмен мнениями о дальнейших контактах.