Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

13 сентября президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в ходе телефонного разговора Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил президенту Ильхаму Алиеву, родным и близким военнослужащих, ставших шехидами во время предотвращения широкомасштабной провокации, совершенной армянскими вооруженными силами на государственной границе, и азербайджанскому народу глубокое соболезнование.

Глава нашего государства поблагодарил за выраженное соболезнование.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что братская Турция всегда находится рядом с Азербайджаном, и подчеркнул солидарность наших стран.

Президент Ильхам Алиев констатировал, что братская Турция, как всегда, находится рядом с Азербайджаном, что и наша страна всегда и во всех вопросах находится рядом с Турцией.

Отметив, что наши Вооруженные силы отважно и с высоким профессионализмом предотвратили широкомасштабную военную провокацию Армении, что кровь наших шехидов не осталась неотомщенной, и мы отомстили за них, президент Ильхам Алиев заявил, что ответственность за эти широкомасштабные военные провокации ложится непосредственно на Армению.

В ходе беседы еще раз было подчеркнуто, что братские отношения и стратегическое союзничество между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах.

Главы государств провели обмен мнениями о дальнейших контактах.