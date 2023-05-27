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Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева

Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
27 мая 2023 г. 18:05
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент, дорогой брат!

От имени моего народа и от себя лично сердечно поздравляю Ваше превосходительство и азербайджанский народ с Днем независимости. В этот день, наполненный глубоким смыслом, от всей души разделяем справедливую гордость и радость азербайджанского народа.

Еще раз выражаю признательность за протянутую братским Азербайджаном руку помощи с понятием "ваше горе - наше горе" после произошедшего в Турции землетрясения и продемонстрированную им сильную поддержку.

Личный визит Вашего превосходительства в нашу страну в знак солидарности явился самым наглядным показателем прочности уз между нами. Турецкий народ никогда не забудет этой братской помощи.

Еще раз выражаю соболезнование в связи с гибелью во время землетрясения наших азербайджанских братьев и сестер.

Наши беспрецедентные отношения, которые еще более укрепились благодаря Шушинской декларации, подписанной нами под лозунгом "Одна нация, два государства", станут в будущем, как это было до сих пор, самой большой гарантией мира и стабильности в наших странах и регионе.

Пользуясь случаем, еще раз передаю Вашему превосходительству наилучшие пожелания здоровья и счастья, а дружественному и братскому народу Азербайджана – благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Recep Tayyip Erdogan congratulates Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Rəcəb Tayyib Ərdoğan İlham Əliyevi təbrik edib

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