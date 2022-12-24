Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в послании говорится:

"Уважаемый Президент, дорогой Брат.

От себя лично и от имени моего народа искренне поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам и членам Вашей замечательной семьи здоровья, счастья и долгих лет жизни.

При решительном и дальновидном лидерстве Вашего превосходительства братский Азербайджан в последние годы добился больших успехов, еще больше укрепил свой авторитет на международной арене. В частности, твердость и решимость, проявляемые Вами в реконструкции и благоустройстве Карабаха и Восточного Зангезура, выше любых похвал.

Ваш ценный труд во имя спокойствия, благополучия и будущих поколений Азербайджана с большим интересом и чувством радости отслеживаются и воспринимаются в качестве примера во всем тюркском мире.

Турецко-азербайджанский союз, черпающий свою силу из древних братских отношений между нашими народами и понятия "Одна нация, два государства", также стал в этом процессе незаменимым фактором безопасности, стабильности и процветания нашего региона.

Искренне верю, что благодаря сотрудничеству в оборонной промышленности, совместных энергетических и транспортных проектах мы поднимем нашу нерушимую солидарность, которую демонстрируем во всех сферах, на более высокий уровень и в 2023 году, когда будем отмечать 100-летие нашей Республики.

Уважаемый Президент, пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья, передаю самые искренние пожелания благополучия и дальнейшего процветания дружественному и братскому азербайджанскому народу".