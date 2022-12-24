Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в послании говорится:
"Уважаемый Президент, дорогой Брат.
От себя лично и от имени моего народа искренне поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам и членам Вашей замечательной семьи здоровья, счастья и долгих лет жизни.
При решительном и дальновидном лидерстве Вашего превосходительства братский Азербайджан в последние годы добился больших успехов, еще больше укрепил свой авторитет на международной арене. В частности, твердость и решимость, проявляемые Вами в реконструкции и благоустройстве Карабаха и Восточного Зангезура, выше любых похвал.
Ваш ценный труд во имя спокойствия, благополучия и будущих поколений Азербайджана с большим интересом и чувством радости отслеживаются и воспринимаются в качестве примера во всем тюркском мире.
Турецко-азербайджанский союз, черпающий свою силу из древних братских отношений между нашими народами и понятия "Одна нация, два государства", также стал в этом процессе незаменимым фактором безопасности, стабильности и процветания нашего региона.
Искренне верю, что благодаря сотрудничеству в оборонной промышленности, совместных энергетических и транспортных проектах мы поднимем нашу нерушимую солидарность, которую демонстрируем во всех сферах, на более высокий уровень и в 2023 году, когда будем отмечать 100-летие нашей Республики.
Уважаемый Президент, пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья, передаю самые искренние пожелания благополучия и дальнейшего процветания дружественному и братскому азербайджанскому народу".