О нас

Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева

Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
24 декабря 2022 г. 12:14
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в послании говорится:

"Уважаемый Президент, дорогой Брат.

От себя лично и от имени моего народа искренне поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам и членам Вашей замечательной семьи здоровья, счастья и долгих лет жизни.

При решительном и дальновидном лидерстве Вашего превосходительства братский Азербайджан в последние годы добился больших успехов, еще больше укрепил свой авторитет на международной арене. В частности, твердость и решимость, проявляемые Вами в реконструкции и благоустройстве Карабаха и Восточного Зангезура, выше любых похвал.

Ваш ценный труд во имя спокойствия, благополучия и будущих поколений Азербайджана с большим интересом и чувством радости отслеживаются и воспринимаются в качестве примера во всем тюркском мире.

Турецко-азербайджанский союз, черпающий свою силу из древних братских отношений между нашими народами и понятия "Одна нация, два государства", также стал в этом процессе незаменимым фактором безопасности, стабильности и процветания нашего региона.

Искренне верю, что благодаря сотрудничеству в оборонной промышленности, совместных энергетических и транспортных проектах мы поднимем нашу нерушимую солидарность, которую демонстрируем во всех сферах, на более высокий уровень и в 2023 году, когда будем отмечать 100-летие нашей Республики.

Уважаемый Президент, пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья, передаю самые искренние пожелания благополучия и дальнейшего процветания дружественному и братскому азербайджанскому народу".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Recep Tayyip Erdogan congratulates Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Rəcəb Tayyib Ərdoğan İlham Əliyevi təbrik edib

Самое важное

Минобороны Азербайджана обратилось к желающим пройти военную службу в частях коммандос 
Минобороны Азербайджана обратилось к желающим пройти военную службу в частях коммандос 
24 декабря 2022 г. 10:52
Награждены сотрудники Министерства труда и соцзащиты населения
Награждены сотрудники Министерства труда и соцзащиты населения
23 декабря 2022 г. 20:32
Алтай Гасанов: После избрания Мехрибан Алиевой президентом Федерации гимнастики была заложена основа успешного развития
Алтай Гасанов: После избрания Мехрибан Алиевой президентом Федерации гимнастики была заложена основа успешного развития
23 декабря 2022 г. 19:40
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
23 декабря 2022 г. 14:04
Премьер-министр Грузии поздравил президента Азербайджана
Премьер-министр Грузии поздравил президента Азербайджана
22 декабря 2022 г. 20:19
Назначен полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыване
Назначен полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыване
22 декабря 2022 г. 17:35
Председатель КНР поздравил президента Азербайджана
Председатель КНР поздравил президента Азербайджана
22 декабря 2022 г. 13:49
Назначен временно исполняющий обязанности министра культуры
Назначен временно исполняющий обязанности министра культуры
22 декабря 2022 г. 13:42
Президенты Азербайджана и Сербии выступили с заявлениями для печати
ФотоПрезиденты Азербайджана и Сербии выступили с заявлениями для печати
21 декабря 2022 г. 22:05
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
21 декабря 2022 г. 18:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi