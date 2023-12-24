Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 декабря позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 декабря поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в поздравлении говорится:

"Господин Президент, дорогой Брат.

От имени моего народа и от себя лично с искренними пожеланиями поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам и Вашей семье долгих лет жизни, полной здоровья и счастья.

Достижения Азербайджана, который под руководством Вашего превосходительства уверенными шагами движется вперед, и его постепенно растущий авторитет в международном масштабе являются для нас событием, вызывающим гордость.

Неповторимые узы братства и солидарности между Турцией и Азербайджаном, основанные на лозунге "Два государства, одна нация", как это было до сих пор, и в будущем продолжат формировать прочную основу для наших отношений.

Дорогой брат, пользуясь случаем, еще раз поздравляю Вас с днем рождения, выражаю самые искренние пожелания счастливых дней и благополучия народу Азербайджана".