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Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с днем рождения Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 декабря позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
24 декабря 2023 г. 14:40
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 декабря поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в поздравлении говорится:

"Господин Президент, дорогой Брат.

От имени моего народа и от себя лично с искренними пожеланиями поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам и Вашей семье долгих лет жизни, полной здоровья и счастья.

Достижения Азербайджана, который под руководством Вашего превосходительства уверенными шагами движется вперед, и его постепенно растущий авторитет в международном масштабе являются для нас событием, вызывающим гордость.

Неповторимые узы братства и солидарности между Турцией и Азербайджаном, основанные на лозунге "Два государства, одна нация", как это было до сих пор, и в будущем продолжат формировать прочную основу для наших отношений.

Дорогой брат, пользуясь случаем, еще раз поздравляю Вас с днем рождения, выражаю самые искренние пожелания счастливых дней и благополучия народу Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке Rəcəb Tayyib Ərdoğan Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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