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Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы

Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы 8 ноября Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
8 ноября 2021 г. 20:50
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы

8 ноября Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поздравил главу нашего государства с Днем Победы, передал братскому народу Азербайджана пожелания мира, благополучия и процветания. Президент Турции пожелал упокоения душ шехидов, погибших в Отечественной войне.

Глава нашего государства поблагодарил Президента Турции за проявленное внимание и поздравление.

Еще раз высоко оценив поддержку Турции и лично Реджепа Тайипа Эрдогана в завоевании этой Победы, Президент Ильхам Алиев особо подчеркнул, что именно решительная позиция и заявления Президента Турции с первых дней войны показали миру, что Азербайджан не одинок, Турция рядом с ним. Все это стало большой моральной поддержкой нашему народу и Армии.

Глава государства отметил, что недавний визит Президента Турции в Физулинский и Зангиланский районы стал еще одним проявлением азербайджано-турецкого братства.

Главы государств подчеркнули, что Победа стала очередной яркой страницей азербайджано-турецкого братства и единства.

В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в том, что дружеские и братские отношения между нашими странами и дальше будут успешно развиваться во всех сферах, Азербайджан и Турция всегда будут рядом друг с другом.

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Версия на азербайджанском языке Rəcəb Tayyib Ərdoğan İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

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