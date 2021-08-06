Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарность за поддержку Турции в тушении лесных пожаров, оказываемую Азербайджаном с первых дней.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарность за поддержку Турции в тушении лесных пожаров, оказываемую Азербайджаном с первых дней.

Как передает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Турции подчеркнул, что азербайджанские пожарные с большим профессионализмом и отдачей участвуют в операциях по тушению пожаров.

Отметим, что 6 августа между президентами Азербайджана и Турции состоялась телефонная беседа.