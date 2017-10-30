Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Азербайджан

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл из Анкары в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", его из аэропорта Эсенбога провожали в Баку председатель Великого Национального Собрания Турции Исмаил Кахраман, губернатор Анкары Эрджан Топаджа, начальник полиции Анкары Сервет Йылмаз и другие официальные лица.

Р. Т. Эрдогана в ходе визита сопровождают супруга Амине Эрдоган, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак, министр образования Нуреттин Джаникли и министр транспорта, мореходства и связи Ахмет Арслан.

Визит президента Турции в Азербайджан продлится два дня.

Отметим, что сегодня Р. Т. Эрдоган вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, главой государства Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили примет участие в церемонии открытия железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.

31 октября состоится двусторонняя встреча между делегациями Азербайджана и Турции. На встречах будут обсуждены события, произошедшие в регионе и на международной арене, в центре внимания будет и карабахский конфликт. В то же время, будут подписаны документы о сотрудничестве между двумя странами, охватывающие различные сферы.

Кроме того, в Баку состоится 6-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция. Президенты Турции и Азербайджана примут участие в заседании.

Визит Р. Т. Эрдогана в Баку совпал с 25-й годовщиной установления дипломатических связей между Турцией и Азербайджаном.