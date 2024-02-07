Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с победой на президентских выборах, сообщает Report.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с победой на президентских выборах, сообщает Report.

В письме говорится:

"От имени моего народа и от себя лично передаю Вам искренние поздравления по случаю успеха на проведенных сегодня выборах и избрания в пятый раз на пост Президента Азербайджанской Республики.

Мы всегда гордились развитием, достигнутым Азербайджаном благодаря уверенным шагам под успешным лидерством Вашего превосходительства, освобождением им всех своих земель от оккупации и его постоянно растущим авторитетом на международной арене.

Братские связи и солидарность, сформировавшиеся между Турцией и Азербайджаном на основе лозунгов "Вместе в радости и в горе" и "Одна нация, два государства", благодаря Шушинской декларации и дальше будут составлять прочный фундамент наших отношений.

То, что братский азербайджанский народ вновь избрал Вас лидером, считаю, является большим достижением не только с точки зрения не имеющих аналога отношений между нашими странами, но и установления мира и стабильности, в которых наш регион нуждается на протяжении многих лет. В этом контексте, надеюсь, что после Вашего успеха на выборах, как победоносного лидера, обсуждения с Арменией, на которые Вы затратили много труда, увенчаются подписанием мирного соглашения.

С этими мыслями, желаю, чтобы Ваша победа на выборах была во благо как братского азербайджанского народа, так и нашего региона, желаю Вам успехов на высшем посту".