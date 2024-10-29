Реджеп Озтоп: Братство Азербайджана и Турции будет вечным

В Гяндже состоялся официальный прием, организованный Генеральным консульством по случаю 101-летия Турецкой Республики.

Братство Азербайджана и Турции будет вечным.

Как передает западное бюро Report , об этом заявил турецкий генконсул в Гяндже Реджеп Озтоп после официального приема, организованного дипмиссией по случаю 101-летия Турецкой Республики.

В мероприятии приняли участие глава Исполнительной власти Гянджи, руководители различных управлений и организаций, представители общественности.

Сначала прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции, затем присутствующие почтили память основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и шехидов, отдавших свои жизни в борьбе за основание республики.

"Как всегда, азербайджанский народ и сегодня рядом с нами. Выражаю бесконечную благодарность народу Азербайджана. Желаю, чтобы эти дружеские и братские отношения между двумя странами продолжали развиваться", - сказал дипломат.

Отметим, что 29 октября 1923 года Великое национальное собрание Турции провозгласило Республику, а в 1925 году был принят закон о торжественном праздновании этого дня.