Реджеп Озтоп: Братство Азербайджана и Турции будет вечным

Братство Азербайджана и Турции будет вечным.
Как передает западное бюро
В мероприятии приняли участие глава Исполнительной власти Гянджи, руководители различных управлений и организаций, представители общественности.
Сначала прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции, затем присутствующие почтили память основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и шехидов, отдавших свои жизни в борьбе за основание республики.
"Как всегда, азербайджанский народ и сегодня рядом с нами. Выражаю бесконечную благодарность народу Азербайджана. Желаю, чтобы эти дружеские и братские отношения между двумя странами продолжали развиваться", - сказал дипломат.
Отметим, что 29 октября 1923 года Великое национальное собрание Турции провозгласило Республику, а в 1925 году был принят закон о торжественном праздновании этого дня.