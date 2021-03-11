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РБК: В Армении начался политический кризис, а азербайджанское общество сплотилось

РБК: В Армении начался политический кризис, а азербайджанское общество сплотилось Российский канал РБК подготовил специальный репортаж с освобожденных территорий Азербайджана
Внешняя политика
11 марта 2021 г. 12:07
РБК: В Армении начался политический кризис, а азербайджанское общество сплотилось

Российский канал РБК подготовил специальный репортаж с освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, в спецрепортаже журналиста РБК Артема Потемкина рассказывается о том, как живет Азербайджан после завершившейся победой 44-дневной войны, какие события происходят в послевоенном Карабахе, а также затронуты фрагменты из пресс-конференции президента Ильхама Алиева для представителей местных и зарубежных СМИ.

"Карабахский конфликт закончился почти 4 месяца назад. И если в Армении за это время начался политический кризис, то азербайджанское общество, наоборот, сплотилось. В центре Баку сейчас строят большой Парк Победы, в котором будет выставлена трофейная техника, захваченная у армянских сил. По всей республике надписи "Карабах – Азербайджан", - отмечается в репортаже.

Журналист рассказал и об организованных правительством Азербайджана для иностранных журналистов пресс-турах в Карабах: "Представителям СМИ из Европы, России, Турции. Украины и даже Японии показывают... города, точнее то, что от них осталось. И рассказывают, что на протяжении последних 30 лет в них никто не жил, а территории эти использовались как пояс безопасности... Но скоро, уверяет Баку, все изменится и на эти земли вернется мирная жизнь".

На пресс-конференции для представителей иностранных СМИ президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил на вопрос журналиста о Лачинском коридоре и как будет осуществляться через него проезд: "Когда сейчас идут непонятные действия по тайному пропуску иностранцев в Нагорный Карабах со стороны российских миротворцев, у нас это вызывает недоумение. Мы с российской стороной договорились, что иностранцы туда могут поступать только с нашего разрешения. Но договорённость нарушается. И мы знаем, пофамильно практически, кто туда приезжает и кто уезжает. В целом интеграция Ханкенди и др. территорий, где сейчас проживает армянское население – это процесс неизбежный. Наша сила будет только увеличиваться. В том числе и население. А Армения без сотрудничества будет только слабеть".

Далее российский журналист рассказывает о монастыре в Лачинском районе, о том, что с начала карабахского конфликта представители албано-удинской общины посещают этот монастырь второй раз, чтобы совершить богослужение: "По их словам, древний храм относится к 6 веку и называется Агоглан. А армянские кресты на стенах относятся к современному периоду".

Заместитель председателя албано-удинской христианской общины Рафик Данакари говорит: "Мы, албаны-удины, приняли христианство в первом веке. Нашими апостолами являются один из 12 учеников, святой апостол Варфоломей и равноапостольный апостол Елисей... Мы почти 30 лет не могли посещать монастыри и церкви, которые находились под оккупацией".

На вопрос журналиста: "Если армяне захотят приходить сюда, участвовать в богослужениях, то возможно ли такое?" Данакари отвечает: "Мы все братья по Христу, и мы не говорим армянам – не приходите, не молитесь. Но чтобы они знали, что это албано-удинская церковь".

Далее в репортаже приводится отрывок из пресс-конференции президента Азербайджана Ильхама Алиева, где глава государства говорит о христианских памятниках на освобожденных территориях: "Что касается христианских памятников, религиозных, культурных на территории, которая освобождена, ни у кого не должно быть сомнений, что они будут достойно охраняться. И кстати, армянские паломники свободно могут посещать древний албанский храм Худавенг, который находится в Кельбаджарском районе".

Приехав в Физули, журналист замечает такой факт, что, "отходя, армяне оставили в земле сотни мин. Поэтому передвигаться здесь можно лишь по проторенным дорогам, шаг влево – шаг вправо грозит смертельной опасностью. До сих пор из Карабаха приходят новости о новых жертвах. Люди подрываются в полях... Разминировать эту территорию, по которой пройдет будущая дорога до Шуши, начали в конце 2020 года".

На восстановление Карабаха на первом этапе Азербайджан намерен выделить более миллиарда долларов, отмечает журналист. На территории Карабаха будет построено три новых аэропорта – в Зангилане, Лачине и Физулинском районе. Работы начались в январе, а сдать первую очередь, в частности, эту взлетно-посадочную полосу, обещают уже к началу осени.

Журналист рассказывает и о строящейся скоростной трассе в 55 километров от будущего аэропорта до Шуши, которую назвали дорогой Победы: "Именно по этому направлению шло наступление азербайджанской армии. В Физули заложили новую электростанцию, которая будет обеспечивать энергией несколько районов".

Говоря о Физули, журналист сравнивает его с декорациями к фильму-катастрофе: "За 30 лет в разрушенных домах выросли деревья. Первое село, которое было заселено – Беюк Таглар – встречаем только в горах. До конфликта, при Советском Союзе, карабахские армяне и азербайджанцы жили здесь вместе. В начале 90-х азербайджанцев выгнали отсюда, в ноябре 2020 они вновь отбили эти земли".

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Версия на английском языке ФотоRussian channel: Political crisis started in Armenia
Версия на азербайджанском языке Фото“RBK” kanalı: İndi Ermənistan siyasi böhran içindədir, Azərbaycan cəmiyyəti isə əksinə, daha da birləşib

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