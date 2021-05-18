Развиваются азербайджано-итальянские связи

В рамках своего текущего официального визита в Италию Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 18-го мая встретилась с государственным секретарём министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии, сопредседателем совместной Межгосудар

В рамках своего текущего официального визита в Италию Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 18-го мая встретилась с государственным секретарём министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии, сопредседателем совместной Межгосударственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой Манлио Ди Стефано.

Об этом Report сообщили в отделе по прессе и связям с общественностью Парламента.

Манлио Ди Стефано приветствовал азербайджанскую делегацию и выразил надежду, что официальный визит в Италию будет успешным. Вспомнив с удовлетворением свою последнюю поездку в Азербайджан, Ди Стефано подчеркнул, что вынес из неё положительные впечатления о нашей стране.

Председатель Милли Меджлиса С.Гафарова выразила признательность за искренний приём, сообщила, что официальный визит проходит по приглашению Председателя Сената Италии Марии Элизабетты Альберти-Казеллати, и обратила внимание собеседника на высокий уровень азербайджано-итальянских взаимоотношений. Она также отметила большой вклад в развитие двусторонних отношений, сделанный визитами Президента Италии Серджио Маттареллы в Азербайджан в 2018-м году и Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию в 2020-м году.

Коснувшись темы культурных связей, Сахиба Гафарова упомянула проекты, реализованные в Италии Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан ханум Алиевой в качестве президента Фонда Гейдара Алиева и посла доброй воли ИСЕСКО и ЮНЕСКО. С.Гафарова сказала, что подобные проекты служат дальнейшему углублению отношений между нашими странами и народами.

Затем Председатель Милли Меджлиса рассказала Ди Стефано о 44-дневной Отечественной Войне и уже завершённом конфликте. Она заметила, что сейчас Азербайджан начал большие восстановительные работы на своих освобождённых от оккупации землях. Что касается неконструктивной позиции, занимаемой Арменией и после окончания конфликта, Председатель рассказала о том, что Армения не выдаёт карты минных полей, таким образом, задерживая восстановление этих областей и возвращение вынужденных переселенцев на свои земли. Одновременно, Армения распространяет сведения, не отражающие реальность, пытаясь представить задержанных после прекращения конфликта террористов в качестве «военнопленных». Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что Азербайджан является сторонником мира и хочет, чтобы все населяющие регион люди жили в мире.

На встрече был также проведён обмен мнениями о других вызывающих взаимный интерес вопросах.