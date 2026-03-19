    Разведка США: Мирный процесс между Баку и Ереваном повысил стабильность на Кавказе

    Внешняя политика
    • 19 марта, 2026
    • 13:22
    Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией способствовал повышению региональной стабильности.

    Как передает Report, об этом говорится в докладе "Ежегодная оценка угроз" за 2026 год Управления директора национальной разведки США (DNI).

    В докладе отмечается, что продолжающееся участие США в урегулировании региональных конфликтов, таких как между Арменией и Азербайджаном, может "улучшить доступ США к региону и способствовать стратегическим инвестициям и коммерческим возможностям".

    "Мирный саммит при поддержке США 8 августа 2025 года между Арменией и Азербайджаном создал возможность для двух стран установить долговременное мирное соглашение и способствовал повышению стабильности в регионе. Результаты саммита включали предварительное соглашение по условиям мирного договора и планы по созданию "Маршрута Трампа" (TRIPP), управляемого США, который соединит Азербайджан с его эксклавом Нахчываном через южную Армению, открывая торговые потоки для обеих стран и региона", - говорится в документе.

    Отмечается, что с 8 августа обе стороны, "по-видимому, готовы поддерживать импульс, достигнутый на Мирном саммите". Подчеркивается, что нарушения режима прекращения огня на границе между двух стран теперь почти отсутствуют.

    "В октябре 2025 года президент Ильхам Алиев объявил, что Баку снял ограничения на транзит грузов через Азербайджан в Армению. С тех пор Азербайджан разрешает перевалку пшеницы в Армению и сам поставляет бензин", - подчеркивается в докладе.

    При этом в DNI считают, что остаются препятствия для подписания мирного соглашения: "Президент Алиев продолжает настаивать на том, чтобы Армения изменила свою конституцию, убрав (...) претензию на Карабах, что потребует проведения конституционного референдума в Армении, результат которого не гарантирован".

    Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Директор национальной разведки США (DNI) Вашингтонский саммит
