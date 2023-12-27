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Депутат: Разоблачение шпионской сети Франции в Азербайджане - явное доказательство ее провальной политики

Депутат: Разоблачение шпионской сети Франции в Азербайджане - явное доказательство ее провальной политики В завершающемся 2023 году одним из направлений, в которых Франция потерпела наибольшую неудачу, несомненно, является политика на Южном Кавказе.
Внешняя политика
27 декабря 2023 г. 12:44
Депутат: Разоблачение шпионской сети Франции в Азербайджане - явное доказательство ее провальной политики

В завершающемся 2023 году одним из направлений, в которых Франция потерпела наибольшую неудачу, несомненно, является политика на Южном Кавказе.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Эльнур Аллахвердиев.

Парламентарий отметил, что недавний инцидент – разоблачение французской шпионской сети в нашей стране – явное тому доказательство: "Всему этому есть несколько причин. Основная причина в том, что Франция – чужой актор в регионе, пытающийся искусственно здесь утвердиться. Во-вторых, она занимает несправедливую позицию, а также выступает против реальности. А реальность такова, что Франция хочет укрепиться в Армении, которая является самым слабым звеном в регионе".

По его словам, у Армении нет инструментов влияния на происходящие в регионе процессы, а Ереван занят лишь наблюдением за происходящим: "Во Франции же надеются, что, предоставив армянам несколько уже бывших в эксплуатации бронированных боевых машин, они смогут стать здесь важным игроком. Пока не будут установлены нормальные отношения с Азербайджаном, Франция не может рассчитывать на политический успех на Южном Кавказе. Кроме того, Париж не может надеяться, что его контакты с Центральной Азией будут успешными без Баку.

Следует также учесть, что Азербайджан пока не дал равноценный ответ на действия, предпринятые Францией против нас. Например, французский нефтяной гигант до сих пор имеет в нашей стране статус бизнес-партнера. Иными словами, мы демонстрируем Франции и всему миру, что мы за цивилизованные отношения, политику в рамках правил, хотя рычагов у нас достаточно".

Э. Аллахвердиев подчеркнул, что Франция стала игрушкой в ​​руках армян и группы проармянских политиков-шовинистов: "У Парижа не осталось эффективных механизмов влияния. Они пытались воздействовать на нас на международном уровне, в двусторонних отношениях, но им это не удалось".

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Версия на азербайджанском языке “Fransanın ölkəmizdəki casusluq şəbəkəsinin ifşası uğursuz siyasətinə əyani sübutdur” - RƏY

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