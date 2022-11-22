Разоблачение провокационного плана на саммите Франкофонии - очередной дипломатический успех Азербайджана

Разоблачение гнусного провокационного плана против Азербайджана на юбилейном саммите Международной организации Франкофонии, проходившей на острове Джерба в Тунисе, исключение всех антиазербайджанских тезисов из подготовленной резолюции - очередной диплома

Разоблачение гнусного провокационного плана против Азербайджана на юбилейном саммите Международной организации Франкофонии, проходившей на острове Джерба в Тунисе, исключение всех антиазербайджанских тезисов из подготовленной резолюции - очередной дипломатический успех Азербайджана.

Об этом Report сообщил депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде.

По его словам, автором этой провокации была Франция: "Франция и Армения называют друг друга сестрами. Это прекрасно выразил в своем выступлении и президент Ильхам Алиев. Франция на протяжении почти 30 лет препятствовала урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном. Эта страна препятствовала восстановлению международного права, освобождению территорий Азербайджана и установлению мира. А сейчас они обеспокоены тем, что в регионе может установиться мир".

A.Моллазаде добавил, что Азербайджан сам выполнил резолюции ООН, тем самым положив конец туристской деятельности Минской группы ОБСЕ: "Основные союзники Армении известны в мире как страны, поддерживающие терроризм. С такими государствами сотрудничает и Франция. Позиция Франции схожа с позицией Ирана, который осуществляет террористические акты на Ближнем Востоке и не желает прекращения армяно-азербайджанского конфликта. Сегодня Россия ежедневно убивает в Украине тысячи детей, женщин, невинных людей. Франция не желает высказывать позицию по поводу Армении, которая предпринимает аналогичные шаги. На мой взгляд, Совет Безопасности ООН должен измениться. Государства, входящие в Совбез ООН, должны создать другую систему. Потому что сегодня мы не видим верховенства права в мире. Напротив, мы наблюдаем, что страны, обладающие ядерным оружием, поддерживают конфликты.

Своей позицией в Движении неприсоединения Азербайджан продемонстрировал необходимость помогать слабым и бедным, создать мир и стабильность. Поэтому все члены Движения неприсоединения, даже те, кто представлен в Международной организации Франкофонии, выразили свой протест против манипуляций Франции".

Депутат также подчеркнул, что во Франции, в европейской среде в целом, в последнее время прослеживаются признаки определенных фактов коррупции: "Богатая армянская диаспора перенесла свою лоббистскую деятельность в законодательные органы. С этой точки зрения можно утверждать, что документы, принятые в Сенате Франции против Азербайджана, являются признаком политической коррупции".