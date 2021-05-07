Разоблачение предвзятости западных СМИ: Видеоинтервью президента стало трендовым

Когда Индия столкнулась с серьезным кризисом COVID-19, западные СМИ напали на страну, как стервятники

Когда Индия столкнулась с серьезным кризисом COVID-19, западные СМИ напали на страну, как стервятники, пытаясь сфотографировать все возможные похороны, чтобы продемонстрировать их на Западе. Ради большего числа кликов, западные СМИ бессовестно наживаются на бедах этой страны. Иногда они просто используют старые фальшивые фотографии, чтобы продемонстрировать жертв COVID-19 в Индии. Все эти трюки заслужили презрительное отношение к западным СМИ со стороны народа Индии.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье индийского портала opindia.com.

“На фоне всего этого старое видео становится трендовым. Речь идет об интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева Би-би-си. В интервью, взятом в ноябре прошлого года, корреспондент задал Ильхаму Алиеву вопрос о свободе прессы в Азербайджане, якобы пытаясь поставить его в затруднительное положение. Глава Азербайджанского государства, напротив, не только не нуждается в защите, но и задает корреспонденту встречный вопрос: "Вы считаете, что этих прав у людей нет? Почему вы думаете, что люди в Азербайджане не могут иметь свободные медиа и оппозицию?"", - отмечает автор статьи.

В ответ корреспондент Би-би-си заявила, что получила информацию из независимых источников об отсутствии независимых СМИ в Азербайджане, на что президент Азербайджана требует, чтобы корреспондент назвал эти независимые источники, и когда корреспондент отказывается, И.Алиев холодно отвечает: "Если вы не можете их назвать, значит, выдумываете какую-то историю".

"Число пользователей интернета в Азербайджане превышает 80 процентов. Можете ли вы представить себе ограничение медиа в стране, где свободный интернет, нет цензуры и 80 процентов пользователей интернета? У нас миллионы людей в "Facebook". Как вы можете говорить о том, что у нас нет свободных медиа? Это опять предвзятый подход. Это – попытка сформировать в западной аудитории определенное мнение об Азербайджане. У нас есть оппозиция, есть НПО, у нас есть свободная политическая деятельность. Есть свободные медиа. Есть свобода слова. Если вы подняли этот вопрос, то могу ли и я задать вам вопрос? Как вы оцениваете происходящее с господином Ассанжем? Это проявление свободы печати в вашей стране?", – задает президент Азербайджана встречный вопрос.

Таким образом, президент напомнил об основателе WikiLeaks Джулиане Ассанже, который провел два года в посольстве Эквадора в Лондоне, в конце концов был задержан и в настоящее время находится в британской тюрьме. "Президенту удалось разоблачить лицемерие Би-би-си, ставящей под сомнение основные свободы в других странах и в то же самое время финансируемой налогоплательщиками из Великобритании – страны, которая держит под стражей Джулиана Ассанжа", - отмечает индийское издание, подчеркивая, что спецдокладчик ООН Нильс Мельцер считает Джулиана Ассанжа жертвой несправедливости, пыток и политических преследований со стороны правительств Великобритании и США: "Это означает, что Запад, который игнорирует и даже поддерживает преследование журналистов вроде Ассанжа, не имеет морального права критиковать не только Азербайджан, но и любую страну в целом".

В статье отмечается, что интервью президента Азербайджана, данное им в ноябре 2020 года "появилось в сети снова из-за очевидного презрения к западным, ведущим СМИ".