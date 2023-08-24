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Мишустин: Разблокирование транспортных коммуникаций обеспечит устойчивое развитие Южного Кавказа

Мишустин: Разблокирование транспортных коммуникаций обеспечит устойчивое развитие Южного Кавказа Разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе обеспечит устойчивое развитие региона.
Внешняя политика
24 августа 2023 г. 17:09
Мишустин: Разблокирование транспортных коммуникаций обеспечит устойчивое развитие Южного Кавказа

Разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе обеспечит устойчивое развитие региона.

Как сообщает Report со ссылкой на "Sputnik Армения", об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на встрече с главой армянского правительства Николом Пашиняном перед внеочередным заседанием Евразийского Межправсовета.

"Мы последовательно выступаем за разблокирование экономических, транспортных и логистических связей на Южном Кавказе. И, в соответствии с договоренностями лидеров России, Азербайджана и Армении убежден, что создание новых инфраструктурных проектов обеспечит устойчивое экономическое развитие региона", - сказал Мишустин.

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Версия на английском языке Russian PM: Opening of communications in South Caucasus will ensure sustainable development of region
Версия на азербайджанском языке Rusiya Baş naziri: “Cənubi Qafqazda kommunikasiyaların açılması regionun davamlı inkişafını təmin edəcək”

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