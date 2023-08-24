Мишустин: Разблокирование транспортных коммуникаций обеспечит устойчивое развитие Южного Кавказа

Разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе обеспечит устойчивое развитие региона.

Разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе обеспечит устойчивое развитие региона.

Как сообщает Report со ссылкой на "Sputnik Армения", об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на встрече с главой армянского правительства Николом Пашиняном перед внеочередным заседанием Евразийского Межправсовета.

"Мы последовательно выступаем за разблокирование экономических, транспортных и логистических связей на Южном Кавказе. И, в соответствии с договоренностями лидеров России, Азербайджана и Армении убежден, что создание новых инфраструктурных проектов обеспечит устойчивое экономическое развитие региона", - сказал Мишустин.