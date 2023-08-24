Мишустин: Разблокирование транспортных коммуникаций обеспечит устойчивое развитие Южного Кавказа

Разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе обеспечит устойчивое развитие региона.
Как сообщает Report со ссылкой на "Sputnik Армения", об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на встрече с главой армянского правительства Николом Пашиняном перед внеочередным заседанием Евразийского Межправсовета.
"Мы последовательно выступаем за разблокирование экономических, транспортных и логистических связей на Южном Кавказе. И, в соответствии с договоренностями лидеров России, Азербайджана и Армении убежден, что создание новых инфраструктурных проектов обеспечит устойчивое экономическое развитие региона", - сказал Мишустин.