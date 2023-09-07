О нас

Раввины Европы призвали Армению прекратить использование темы Холокоста в качестве пропаганды

Раввины Европы призвали Армению прекратить использование темы Холокоста в качестве пропаганды Раввины европейского континента направили письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Ваагну Хачатуряну в связи со сравнением правительства Армении отношения Азербайджана к проживающим в Карабахе армянам с Холокостом, который пережили евр
Внешняя политика
7 сентября 2023 г. 10:26
Раввины Европы призвали Армению прекратить использование темы Холокоста в качестве пропаганды

Раввины европейского континента направили письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Ваагну Хачатуряну, выразив недовольство сопоставлением правительством Армении ситуации с проживающими в Карабахе армян с Холокостом, который пережили евреи.

Как передает Report, письмо было подписано 50 раввинами из 19 европейских стран, включая Францию, Великобританию и Германию.

Они потребовали "немедленно и полностью" прекратить использование темы Холокоста армянской пропагандой "ради достижения каких-либо политических целей".

"Во время Второй мировой войны еврейский народ подвергался преследованиям, убийствам, пыткам. Холокост не был ограничен каким-то одним местом, он произошел почти на всем европейском континенте. Такие выражения, как “гетто”, “геноцид”, “холокост” и другие, безусловно, неуместны для того, чтобы быть частью "жаргона", используемого при политических разногласиях", - говорится в письме.

Раввины подчеркнули, что использование этих терминов принижает ужасные страдания, испытанные жертвами Холокоста. Еврейский народ все еще испытывает боль от крупнейшей трагедии в истории.

В послании подчеркивается, что письмо должно "быть принято к сведению всеми соответствующими государственными органами, представляющими армянский народ".

Иудейские священнослужители также выразили разочарование в связи с сотрудничеством Армении с Ираном: "Мы хотели бы выразить наше глубокое разочарование сотрудничеством правительства Армении с правящими властями Исламской Республики Иран - страны, которая постоянно открыто призывает к уничтожению Израиля".

Отметим, что за последние полторы недели против демонизации Азербайджана и использования армянской пропагандой темы Холокоста уже выступили более 20 других раввинов Европы и Америки, а также десятки еврейских религиозных СМИ по всему миру.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Rabbis of Europe call on Armenian government to stop using issue of Holocaust as propaganda

Самое важное

Построенные Фондом Гейдара Алиева школы и детские сады начнут работу в новом учебном году
Построенные Фондом Гейдара Алиева школы и детские сады начнут работу в новом учебном году
7 сентября 2023 г. 10:01
Более 500 активистов иностранных НПО распространили обращение, разоблачающее фальшивую пропаганду Армении
Более 500 активистов иностранных НПО распространили обращение, разоблачающее фальшивую пропаганду Армении
7 сентября 2023 г. 09:10
Совершенствуется деятельность в области медицинского освидетельствования призванных на военную службу
Совершенствуется деятельность в области медицинского освидетельствования призванных на военную службу
6 сентября 2023 г. 20:33
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
6 сентября 2023 г. 19:30
СГБ: Распространение в соцсетях видеоматериалов о ВС Азербайджана влечет за собой серьезную правовую ответственность
СГБ: Распространение в соцсетях видеоматериалов о ВС Азербайджана влечет за собой серьезную правовую ответственность
6 сентября 2023 г. 15:34
Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов подписать мир с Арменией и перевернуть страницу вражды
Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов подписать мир с Арменией и перевернуть страницу вражды
6 сентября 2023 г. 13:07
В Азербайджане пройдет XV Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли
В Азербайджане пройдет XV Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли
6 сентября 2023 г. 10:03
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем парламента Словакии
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем парламента Словакии
5 сентября 2023 г. 19:35
На проектирование и строительство новой автомобильной дороги Губадлы–Лачын выделено 20 млн манатов
На проектирование и строительство новой автомобильной дороги Губадлы–Лачын выделено 20 млн манатов
5 сентября 2023 г. 14:49
Президент принял спецпредставителя МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений
Президент принял спецпредставителя МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений
5 сентября 2023 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi