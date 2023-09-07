Раввины Европы призвали Армению прекратить использование темы Холокоста в качестве пропаганды

Раввины европейского континента направили письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Ваагну Хачатуряну в связи со сравнением правительства Армении отношения Азербайджана к проживающим в Карабахе армянам с Холокостом, который пережили евр

Раввины европейского континента направили письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Ваагну Хачатуряну, выразив недовольство сопоставлением правительством Армении ситуации с проживающими в Карабахе армян с Холокостом, который пережили евреи.

Как передает Report, письмо было подписано 50 раввинами из 19 европейских стран, включая Францию, Великобританию и Германию.

Они потребовали "немедленно и полностью" прекратить использование темы Холокоста армянской пропагандой "ради достижения каких-либо политических целей".

"Во время Второй мировой войны еврейский народ подвергался преследованиям, убийствам, пыткам. Холокост не был ограничен каким-то одним местом, он произошел почти на всем европейском континенте. Такие выражения, как “гетто”, “геноцид”, “холокост” и другие, безусловно, неуместны для того, чтобы быть частью "жаргона", используемого при политических разногласиях", - говорится в письме.

Раввины подчеркнули, что использование этих терминов принижает ужасные страдания, испытанные жертвами Холокоста. Еврейский народ все еще испытывает боль от крупнейшей трагедии в истории.

В послании подчеркивается, что письмо должно "быть принято к сведению всеми соответствующими государственными органами, представляющими армянский народ".

Иудейские священнослужители также выразили разочарование в связи с сотрудничеством Армении с Ираном: "Мы хотели бы выразить наше глубокое разочарование сотрудничеством правительства Армении с правящими властями Исламской Республики Иран - страны, которая постоянно открыто призывает к уничтожению Израиля".

Отметим, что за последние полторы недели против демонизации Азербайджана и использования армянской пропагандой темы Холокоста уже выступили более 20 других раввинов Европы и Америки, а также десятки еврейских религиозных СМИ по всему миру.