Раввин: За решениями Госдепа США касательно Азербайджана стоит армянское лобби

Соединенные штаты стремятся нанести урон международному имиджу Азербайджана.

Соединенные штаты стремятся нанести урон международному имиджу Азербайджана.

Об этом Report заявил директор Бакинской еврейской школы, председатель Сефардско-грузинской еврейской религиозной общины Азербайджана раввин Замир Исаев.

Он отметил, что еврейское лобби в Вашингтоне прекрасно осведомлено об уровне толерантности, которое существует в Азербайджане. По его словам, азербайджанские и американские еврейские общины пытаются донести свое негодование до Белого Дома касательно решения Госдепа США о включении Азербайджана в watchlist [список, требующий особого внимания] стран, в которых могут допускаться нарушения религиозных свобод.

"Это результат влияния сил, которые не хотят видеть нашу страну сильной, которые не смогли переварить восстановление суверенитета Азербайджана", - сказал З. Исаев.

По его словам, за этими событиями стоит армянское лобби: "Понятно, что речь идет об армянском лобби в США, я говорю это открыто. К моему большому сожалению, есть политики, которые подвергнуты лоббизму, в том числе и армянскому".

З. Исаев выразил надежду на восстановление справедливости и торжество правды: "Мы не унываем, мы знаем, где правда. Я, как верующий человек, как раввин, уверен, что справедливость восторжествует, нужно только время".

"В свою очередь мы, как еврейская община Азербайджана, всегда поддерживали и будем поддерживать нашу Родину во всем, в том числе и на международном уровне, в том, что касается международных отношений, а также лоббирования интересов Азербайджана. Мы всегда готовы и будем продолжать это делать", - подытожил он.