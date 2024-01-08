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Раввин: За решениями Госдепа США касательно Азербайджана стоит армянское лобби

Раввин: За решениями Госдепа США касательно Азербайджана стоит армянское лобби Соединенные штаты стремятся нанести урон международному имиджу Азербайджана.
Внешняя политика
8 января 2024 г. 11:33
Раввин: За решениями Госдепа США касательно Азербайджана стоит армянское лобби

Соединенные штаты стремятся нанести урон международному имиджу Азербайджана.

Об этом Report заявил директор Бакинской еврейской школы, председатель Сефардско-грузинской еврейской религиозной общины Азербайджана раввин Замир Исаев.

Он отметил, что еврейское лобби в Вашингтоне прекрасно осведомлено об уровне толерантности, которое существует в Азербайджане. По его словам, азербайджанские и американские еврейские общины пытаются донести свое негодование до Белого Дома касательно решения Госдепа США о включении Азербайджана в watchlist [список, требующий особого внимания] стран, в которых могут допускаться нарушения религиозных свобод.

"Это результат влияния сил, которые не хотят видеть нашу страну сильной, которые не смогли переварить восстановление суверенитета Азербайджана", - сказал З. Исаев.

По его словам, за этими событиями стоит армянское лобби: "Понятно, что речь идет об армянском лобби в США, я говорю это открыто. К моему большому сожалению, есть политики, которые подвергнуты лоббизму, в том числе и армянскому".

З. Исаев выразил надежду на восстановление справедливости и торжество правды: "Мы не унываем, мы знаем, где правда. Я, как верующий человек, как раввин, уверен, что справедливость восторжествует, нужно только время".

"В свою очередь мы, как еврейская община Азербайджана, всегда поддерживали и будем поддерживать нашу Родину во всем, в том числе и на международном уровне, в том, что касается международных отношений, а также лоббирования интересов Азербайджана. Мы всегда готовы и будем продолжать это делать", - подытожил он.

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