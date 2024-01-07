Раввин: Все попытки обвинить Азербайджан в религиозной нетерпимости смешны и безосновательны

В Азербайджане никогда не было притеснений по отношению к религиозным группам.

В Азербайджане никогда не было притеснений за религиозные взгляды и вероисповедание.

Об этом Report заявил директор Бакинской еврейской школы, председатель азербайджано-грузинской еврейской общины раввин Замир Исаев.

Комментируя решение Госдепа США о включении Азербайджана в watchlist [список, требующий особого внимания] стран, в которых могут допускаться нарушения религиозных свобод, раввин назвал его проявлением абсурда: "Мы считаем, что это очередное проявление двойных стандартов по отношению к Азербайджану. Все попытки обвинения в проявлении религиозной нетерпимости просто смешны и безосновательны".

Он отметил, что ни в прошлом, ни в настоящем еврейская община никогда не сталкивалась с антисемитизмом в Азербайджане: "Еврейская община Азербайджана процветает. Она никогда не сталкивалась с антисемитизмом. Мы видим лишь поддержку со стороны государства по отношению к нам".

Замир Исаев напомнил, что в еврейских школах Азербайджана изучают культуру, историю и традиции еврейского народа в рамках государственной программы обучения.

"Это показывает отношение государства к нам, то, что оно заботится не только о настоящем, но и о будущем нашей общины", - сказал он, добавив, что в синагогах страны без каких-либо препятствий проводятся богослужения.

По его словам, даже несмотря на продолжающийся на Ближнем Востоке конфликт, в Азербайджане, где проживают преимущественно мусульмане, еврейская община не почувствовала никакого притеснения даже на бытовом уровне: "Добрососедские и братские отношения здесь не прерываются и продолжаются несмотря ни на что".