Раввин: У армян нет права говорить о Холокосте

Армяне не знают, что такое Холокост, и у них нет права говорить о Холокосте.

Армяне не знают, что такое Холокост, и у них нет права говорить о Холокосте.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении главного раввина синагоги горских евреев в Тель-Авиве Шмуэля Симантова в ответ на обвинения армянской стороны в адрес Азербайджана.

"Они [армяне] не должны даже сравнивать то, что произошло с еврейским народом. Рай, в котором они живут, они называют Холокостом", - заявил раввин.

По его словам, после того, как Азербайджан вернул свои территории, "армяне могут жить там нормально, как и азербайджанские граждане".

При этом он отметил, что сепаратисты Карабаха продолжали использовать Лачынскую дорогу в незаконных целях, доставляя по ней оружие, чтобы попытаться "еще раз возобновить войну, от которой народы Азербайджана и Армении страдали на протяжении 30 лет": "Эту войну тогда развязала армянская сторона".

Раввин подчеркнул, что проживающие в Карабахе армяне специально отказываются от помощи, которую предлагает Азербайджан. "Это сепаратисты хотят, чтобы народ там голодал", - заявил Ш. Симантов. Раввин добавил, что они также препятствуют реинтеграции проживающих в Карабахе армян: "Не хотят, чтобы они жили как нормальные люди. Это их вина".