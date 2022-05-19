Раввин Марк Шнайер: Азербайджан - образец межкультурного сотрудничества

Азербайджан является образцом межкультурного сотрудничества.

Азербайджан является образцом межкультурного сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Фонда этнического взаимопонимания США раввин Марк Шнайер в ходе выступления в видеоформате на международной конференции “Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня: устойчивое развитие путем возрождения культурной среды” в Шуше.

"В постконфликтный период межкультурное сотрудничество является очень важным аспектом. Азербайджан номер один в межкультурном сотрудничестве", отметил он.