Раввин Марк Шнайер: Азербайджан - образец межкультурного сотрудничества

Азербайджан является образцом межкультурного сотрудничества.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Фонда этнического взаимопонимания США раввин Марк Шнайер в ходе выступления в видеоформате на международной конференции “Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня: устойчивое развитие путем возрождения культурной среды” в Шуше.
"В постконфликтный период межкультурное сотрудничество является очень важным аспектом. Азербайджан номер один в межкультурном сотрудничестве", отметил он.